Orgosolo, scoppia una rissa tra turisti: intervengono i giovani del paeseLa lite durante la tappa di Autunno in Barbagia. I due sono stati identificati e allontanati
A margine della serata di oggi a Orgosolo, con il paese ancora avvolto dalla tappa di Autunno in Barbagia, una rissa tra due turisti prontamente sedata dall’intervento dei ragazzi della leva 96.
Ne emerge, l’identificazione dei due da parte delle forze delle ordine, con l’allontanamento dal posto e il normale proseguo della manifestazione fino a tarda notte con canti e balli della tradizione.
Prontamente operativa anche la macchina dei soccorsi, con l'intervento delle ambulanze per dei malori da parte di alcuni visitatori. In contemporanea, da parte dei giovanissimi locali anche la gestione del servizio d'ordine facilitando l'ingresso all'abitato dei visitatori senza particolari disagi alla circolazione.