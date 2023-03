È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Macomer nella notte tra venerdì e sabato.

L’allarme è scattato in via Papa Simmaco, dove poco dopo mezzanotte un’auto è andata a sbattere contro un camper in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia.

Il conducente della vettura è rimasto illeso, mentre ii passeggero è stato portato all'ospedale di Nuoro per accertamenti.

