Auto incendiata a Nuoro, scatta l’indagine: sospetto atto dolosoIntervento di vigili del fuoco e Polizia in via Velio Spanu
Potrebbe essere di origine dolosa l’incendio che questa notte ha riportato la paura a Nuoro.
Intorno alle 2, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Velio Spanu per domare le fiamme che hanno avvolto un’automobile.
La squadra dei pompieri ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.
Al termine delle operazioni sono state avviati i primi accertamenti, durante i quali non è stata esclusa la pista dolosa.
Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini.