Potrebbe essere di origine dolosa l’incendio che questa notte ha riportato la paura a Nuoro. 

Intorno alle 2, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Velio Spanu per domare le fiamme che hanno avvolto un’automobile.

La squadra dei pompieri ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Al termine delle operazioni sono state avviati i primi accertamenti, durante i quali non è stata esclusa la pista dolosa.

Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini.

