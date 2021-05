La Mercedes è volata giù dal cavalcavia, è atterrata sulla strada sottostante, ha rimbalzato un paio di volte e si è capovolta. All'interno c'erano due giovani di Alà dei Sardi: Matteo Ledda (23 anni) è morto, mentre Michele Deiana (21), che era con lui, è rimasto ferito. Ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato con un ambulanza medicalizzata del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Il fatto è accaduto ieri poco intorno alle 19.30 lungo la SP 32. Il veicolo nei pressi di un cavalcavia in un territorio tra i Comuni di Pattada, Osidda e Buddusò, senza più controllo ha sbandato, ha puntato verso la barriera a destra della carreggiata, l'ha superata e dopo un volo di circa cinque metri è precipitato sulla SP 10, strada a due corsie che conduce in direzione di Osidda e Buddusò.

Lo schianto è stato violentissimo. Alcuni automobilisti hanno assistito alla scena e hanno dato l'allarme chiamando il 118. Sul posto, dal distaccamento di Ozieri, sono arrivati anche i vigili del fuoco.

I primi soccorritori hanno trovato Matteo Ledda ancora vivo anche se in condizioni disperate. Pochi minuti dopo il terribile schianto e prima che potessero essere messe in atto le manovre per tentare di rianimarlo è stato constatato il decesso del giovane.

I soccorsi si sono concentrati sul ferito. Michele Deiana era cosciente, in stato di shock. È stato caricato su un'ambulanza medicalizzata e trasferito a Nuoro. I medici si sono riservati la prognosi. Il rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Pattada e della Compagnia di Ozieri. Si dovrà stabilire la dinamica di un incidente per ora senza spiegazioni.

È praticamente escluso che l'uscita di strada possa assere stata causata da un secondo veicolo. Probabilmente l'auto procedeva a una velocità sostenuta. Chi era alla guida potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un attimo di distrazione, o per la presenza improvvisa di un animale sulla carreggiata, fatto non così raro nelle strade della zona.

Franco Ferrandu

© Riproduzione riservata