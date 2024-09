Non ce l’ha fatta Fiorella Monni, 40 anni, di Orune, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 alle porte del paese. L’auto condotta dalla quarantenne che viaggiava sulla statale 389 a pochi chilometri dal centro abitato, per cause da accertare è uscita fuori strada colpendo un grosso albero: l'impatto è stato violento e ha distrutto la parte anteriore dell'auto.

Sul posto i vigili del fuoco di Nuoro hanno lavorato insieme al personale medico e sanitario per estrarre la donna dall'abitacolo.

Monni, politraumatizzata era stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma i tentativi dei medici di salvarle la vita sono purtroppo risultati vani.

Nella serata di venerdì è stata decretata la morte cerebrale, con i familiari che hanno autorizzato l’espianto degli organi.

