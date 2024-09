Lutto ad Aritzo e nel Corpo Forestale, per l’improvvisa scomparsa di Antonello Paba (aveva 65 anni), per anni comandante della stazione di Tonara.

Per Paba, sconfitto da un brutto male, il cordoglio unanime di un intero territorio. Con cui ha collaborato fianco a fianco, fino al recente pensionamento. Impegnato, in più azioni di volontariato a sostegno dell’ambiente locale, Paba lascia la moglie e un figlio.

«Ci uniamo al dolore dei familiari ai quali esprimiamo vicinanza ed affettuose condoglianze», ha scritto Umberto Speranza, Segretario regionale della Full-Associazione Forestali. Così Paolo Fontana, sindaco di Aritzo: «Il nostro paese subisce l’ennesimo grave lutto. Perdiamo un caro amico e compaesano sempre in prima linea per la difesa della natura. Siamo vicini alla famiglia». I funerali sono attesi per domani alle ore 17,00 nella Parrocchia di San Michele Arcangelo.

