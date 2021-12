Rosanna Serra e Genci Nikaj sono stati assolti dal giudice monocratico di Nuoro. I due – direttrice e operatore sociosanitario della casa di riposo di via Aosta – erano accusati di maltrattamenti aggravati ai danni degli anziani ospiti.

Si chiude in questo modo il secondo filone dell'inchiesta nata da un video-choc ricavato dalle telecamere che la polizia aveva piazzato nella struttura.

Serra era stata arrestata nel maggio 2016 insieme ad altri due operatori sociosanitari, già condannati a 3 anni e 4 mesi e a 4 anni. Il pm Giorgio Bocciarelli aveva chiesto 2 anni e 6 mesi per la direttrice e un anno e 4 mesi per Nikaj. Secondo l'accusa, la donna era colpevole di non aver fatto nulla per impedire i maltrattamenti, Nikaj di aver picchiato un ospite. Gli avvocati difensori Francesco Lai e Anna Maria Musio hanno sostenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in aula da alcuni operatori sociosanitari e la poca chiarezza delle immagini.

