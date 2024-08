«Stavamo inserendo una valvola di precisione, nessun dirottamento dell’acqua verso altri Comuni».

Abbanoa replica al sindaco di Siniscola, che ha bloccato i lavori del gestore idrico denunciando che erano per convogliare l’acqua verso il vicino comune costiero di Budoni.

«A Siniscola Abbanoa ha avviato lavori per quasi 5 milioni di euro e dieci chilometri di condotte sostituite - spiega in una nota il gestore idrico -. È uno dei centri della Sardegna su cui maggiormente si sono concentrati gli investimenti del Pnrr e del Fondo di Sviluppo e Coesione dedicati proprio al miglioramento delle reti idriche e alla lotta alle perdite. I lavori bloccati dal Comune riguardano un piccolo intervento, che avrebbe portato un grande beneficio per il sistema. Si tratta dell'inserimento di una valvola di precisione, che avrebbe portato più acqua alla parte alta del Comune di Siniscola e che avrebbe permesso una migliore regolazione della sorgente di Fruncu e Oche. La sorgente Fruncu e Oche nutre il Comune di Siniscola, quello di Posada e quello di Budoni. Tutti gli interventi hanno l'obiettivo di ottimizzare e di bilanciare al meglio il funzionamento degli acquedotti che sono tra di loro interconnessi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata