Domenica 4 Maggio, alle ore 16, al Comunale “Scalarba” di Macomer verrà disputata, la Finale Play-Off del campionato di Eccellenza, tra il Monastir e il Tempio.

Qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo la parità passerà al turno successivo la squadra meglio classificata al termine del campionato. Quarti in Monastir, classificatosi al secondo posto dietro il Budoni, già promosso in Serie D.

La squadra vincente parteciperà, quale seconda classificata, agli spareggi nazionali per l’ammissione al campionato Nazionale di Serie “D”.

