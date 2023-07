A fine luglio sarà operativo il tavolo di lavoro per la linea ferroviaria Nuoro-Macomer. Obiettivo è lo studio di fattibilità per velocizzare la tratta regionale, gestita da Arst, a semplice binario, non elettrificata e a scartamento ridotto.

A chiederlo è stato Matteo Salvini che nei giorni scorsi è stato in Sardegna per impegni istituzionali. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier ha dato mandato ai vertici di Rfi di studiare possibili soluzioni per dotare il territorio di una linea adeguata alle esigenze di mobilità dei cittadini.

Al tavolo prenderanno parte i tecnici del Mit e di Rfi, la regione Sardegna, Arst e il prefetto di Nuoro.

Si valuterà, inoltre, la realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa 55 km tra Abbasanta, a 23 km a sud di Macomer, e Nuoro sfruttando il corridoio di mobilità offerto dalla SS 131 DCN.

