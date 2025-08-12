L'ambulatorio della guardia medica resterà chiuso a Macomer per tre giorni, quindi il 13, il 14 e il 16 di agosto. Salvo imprevisti, dovrebbe riaprire domenica prossima. A comunicarlo è il direttore del distretto sociosanitario, Maria Giovanna Porcu, con una nota inviata all'amministrazione comunale, che ha provveduto ad informare i cittadini.

L'ambulatorio resterà quindi chiuso domani, dalle ore 20 fino alle 8 di giovedì, il 14 di agosto dalle 10 fino alle 20 e nella giornata di sabato dalle ore 9 fino alle 20 e dalle 20 fino alle ore 9 di domenica. Motivo della chiusura, come si legge nel comunicato del Comune, in quanto privo di medico in sostituzione.

Una situazione che sta sollevando una marea di proteste, prima fra tutte quelle dell'amministrazione comunale, col sindaco Riccardo Uda, che dice: «Ci rendiamo conto che questa chiusura crea notevoli disagi a tutti i cittadini. Quando abbiamo ricevuto la comunicazione abbiamo subito protestato, manifestando il nostro disappunto. Purtroppo si tratta di un servizio che non gestiamo noi, ma la Asl. Possiamo solo protestare e chiedere soluzioni immediate».

© Riproduzione riservata