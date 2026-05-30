I Carabinieri della Stazione di Fonni hanno denunciato due persone ritenute responsabili del reato di truffa in concorso.

L’attività investigativa ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla vittima, un uomo che ha raccontato di essere stato agganciato sulla piattaforma di messaggistica Telegram da un account denominato "DAD'S ADVICE TNORASHIKIN".

Il sedicente operatore proponeva un'allettante opportunità di lavoro online, apparentemente semplice e altamente remunerativa, con la promessa di cospicui guadagni giornalieri. Con questo pretesto, i malfattori sono riusciti a conquistare la fiducia della vittima, inducendola a effettuare due bonifici bancari, da 50 e 150 euro, come quota iniziale necessaria per sbloccare le presunte attività lavorative.

Gli accertamenti condotti dai militari dell'Arma hanno permesso di risalire con precisione agli intestatari dei conti correnti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati emessi i relativi decreti di perquisizione locale e personale.

L'operazione è stata eseguita con il supporto delle Stazioni Carabinieri competenti per territorio nei luoghi di residenza dei sospettati, che hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro le carte prepagate utilizzate per ricevere l'accredito dei bonifici.

(Unioneonline)

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