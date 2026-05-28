Nuoro, auto va in fiamme mentre percorre la 131 DcnTemperature subito roventi anche in Sardegna e arrivano i primi disagi legati al caldo
Questa mattina una Citroen C3 ha preso fuoco mentre percorreva la Statale 131 Dcn, al chilometro 77 in direzione Nuoro subito dopo Monte Pizzinnu.
Secondo le prime informazioni, all’origine dell’incendio potrebbe esserci stato un malfunzionamento del veicolo, forse aggravato dalle alte temperature delle prime ore della giornata.
Il conducente è riuscito ad accostare in tempo e ad allontanarsi dall’auto prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo.
Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.