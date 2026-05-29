Da qualche giorno sono entrati in servizio i nuovi treni Stadler diesel ed elettrici sulla linea ferroviaria Macomer-Nuoro. Si tratta di convogli, progettati per le specifiche esigenze delle ferrovie a scartamento ridotto, che garantiscono elevate prestazioni e migliori standard di comfort per i passeggeri, anche grazie alla presenza dei servizi igienici a bordo.

Viene così mantenuto l'impegno assunto nel corso dell’ultima conferenza stampa a Macomer, in occasione dell'avvio dei lavori per i nuovi impianti di produzione di idrogeno. Per l'Arst l’introduzione di questi mezzi rappresenta il primo passo di un più ampio programma di investimento. Alla fine dell'anno è prevista la consegna e la messa in esercizio di ulteriori veicoli della stessa tipologia, destinati a sostituire progressivamente quelli attualmente in esercizio e a modernizzare la flotta della linea.

Intanto, come comunica Arst, proseguono le attività di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria e dei sistemi tecnologici. Questi interventi permetteranno di sfruttare a pieno le prestazioni dei nuovi treni, migliorando complessivamente regolarità, qualità e sicurezza del trasporto sulla tratta tra Macomer e Nuoro.

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