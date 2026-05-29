Macomer, installate le travi del nuovo svincolo sulla 131Al "varo del ponte” erano presenti anche il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, con gli assessori Danilo Masala e Luciano Mazzette
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Sono state eseguite durante la notte le operazioni per l'installazione delle travi del cavalcavia per il nuovo svincolo sulla 131, uscita nord da Macomer e la Planargia.
Un intervento considerato di alta ingegneria, che è stato eseguito la notte scorsa con i lavori conclusi alle 6 del mattino.
Le complesse operazioni di sollevamento e installazione delle travi sono state eseguite dai tecnici dell’Anas Sardegna e della ditta costruttrice, che sta eseguendo i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo e per l'eliminazione del pericoloso incrocio a raso, nella zona di Monte Muradu, nel tratto tra l'uscita da Macomer e Bosa e il bivio per Mulargia.
Al "varo del ponte” erano presenti anche il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, con gli assessori Danilo Masala e Luciano Mazzette. Una presenza che rimarca l’importanza che la realizzazione dell’opera riveste per Macomer e per l’intero territorio che da oltre 50 anni attendeva la realizzazione dell’infrastruttura.