La bandiera "Città del Vino" è stata consegnata al sindaco Tore Ghisu, nel corso di una partecipata cerimonia, dedicata alla cultura vitivinicola bororese e del Marghine, che si è svolta nel Museo del pane Rituale.

Il convegno, alquanto partecipato, ha offerto una riflessione di alto profilo sul patrimonio enologico sardo, grazie al contributo di ricercatori, istituzioni e operatori del settore. Custode dei vinaccioli di Cannonau più antichi d'Europa, Borore nel sito archeologico "Duos Nuraghes", ha documentato la domesticazione della vite, che ha radici profonde, come poche in tutta l'Europa. In questa maniera è stata ufficializzata l'adesione all'associazione nazionale "Città del Vino".

A fare da sigillo simbolico alla manifestazione, la consegna della bandiera, da parte del vice presidente dell'associazione, Giovanni Antonio Sechi. Alla manifestazione non sono mancate le degustazioni, che valorizzano i produttori locali, mentre la masterclass Wine & Food Experience ha esaltato l'incontro tra i vini e le eccellenze gastronomiche locali. Alla manifestazione, oltre ai relatori, vi hanno partecipato numerosi viticoltori, i partner istituzionali e un numeroso pubblico. L'iniziativa è stata promossa dal Comune e dal Distretto Rurale Media Valle del Tirso, che rappresenta un primo passo di un percorso più ampio, per rafforzare l'identità di Borore come punto di riferimento della cultura del vino in Sardegna.

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