Dopo mesi di annunci, rinvii e indiscrezioni, la Regione ha ufficializzato oggi con decreto la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell’Isre, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna. Alla guida dell’ente ci sarà Leonardo Moro, consigliere comunale di Nuoro dei Riformisti-Pd, che ha già presentato le dimissioni dall’assemblea civica per assumere il nuovo incarico.

Con la nomina si chiude una lunga fase di attesa sulla governance dell’istituto culturale regionale, ma non senza polemiche. Il nuovo Cda, infatti, è composto esclusivamente da uomini e non rispetta le quote di genere. Oltre al presidente Leonardo Moro, infatti, fanno parte del consiglio Gianfranco Cocco, designato dal Consiglio regionale, ed Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro e membro di diritto.

Il decreto stabilisce che il consiglio di amministrazione resterà in carica per tre anni. Una scelta che inevitabilmente riaccende il dibattito politico sulla rappresentanza femminile negli enti pubblici regionali.

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