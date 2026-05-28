Furgone portavalori fermo all’uscita di Nuoro per una gomma forata: carabinieri in allerta a PratosardoI militari hanno fatto scattare le misure di sicurezza
Una gomma forata, un inconveniente che può capitare a qualsiasi automobilista, ma è bastato per far scattare questa mattina un dispositivo di sorveglianza attorno a un furgone portavalori costretto a fermarsi, all’uscita di Nuoro, prima delle gallerie di Pratosardo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno predisposto un presidio di sicurezza per consentire agli addetti di sostituire il pneumatico danneggiato in condizioni di massima sicurezza.
Al momento non è stato reso noto se il mezzo stesse trasportando denaro al momento dell’avaria ma l’insolito incidente ha fatto pensare al peggio a molto automobilisti in transito. Ma fortunatamente si trattava di una banale foratura.