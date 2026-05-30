Cala Gonone, auto in fiamme e pacco sospetto davanti alla casa del proprietarioDai primi accertamenti ci sono pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo
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La squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta poco dopo l’1 in via Tirso a Cala Gonone per l’incendio di un’Audi, completamente distrutta dalle fiamme.
Giunta sul posto, la squadra ha estinto le fiamme e messo in sicurezza la strada. Dai primi accertamenti della polizia ci sono pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo.
Rinvenuto inoltre un pacco sospetto all’ingresso dell’abitazione del proprietario della vettura: sul caso indagano i carabinieri.
(Unioneonline)