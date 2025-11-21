Neve dal Gennargentu al Limbara: la Sardegna in freezerCrollo delle temperature e fiocchi consistenti sui principali rilievi montuosi: possibili precipitazioni anche a quote collinari nelle prossime ore
Nevica in Sardegna. Dal Gennargentu al Limbara i fiocchi cadono copiosi.
Una panoramica della perturbazione fredda che ha coperto la Sardegna è offerta dalle webcam Baku Meteo dell’associazione Sardegna clima.
Neve da Fonni (anche in paese) fino a Vallicciola, in Gallura, a 1050 metri, passando per la Barbagia (Sadali, Aritzo, Tonara sono solo alcuni esempi). L’estensione delle precipitazioni – attesa per le prossime ore – è possibile fino a quota di collina.
Un crollo delle temperature annunciato, che aveva portato anche all’emanazione di un avviso di allerta meteo da parte della Protezione civile: le condizioni di instabilità resisteranno fino alla mattinata di sabato.
La temperatura più bassa registrata nella notte appena trascorsa dalla rete delle centraline di rilevamento dell’Arpas arriva da Gavoi: – 3.3 gradi.
Secondo le previsioni, per domani si attende «cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso a partire dai 600 metri fino alla mattinata. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio».
(Unioneonline/E.Fr.)