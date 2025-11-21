Nevica in Sardegna. Dal Gennargentu al Limbara i fiocchi cadono copiosi. 

Neve a Tonara (Foto di Elisa Piras)
Una panoramica della perturbazione fredda che ha coperto la Sardegna è offerta dalle webcam Baku Meteo dell’associazione Sardegna clima. 

Neve da Fonni (anche in paese) fino a Vallicciola, in Gallura, a 1050 metri, passando per la Barbagia (Sadali, Aritzo, Tonara sono solo alcuni esempi).  L’estensione delle precipitazioni  – attesa per le prossime ore – è possibile fino a quota di collina.  

Neve in Sardegna (Frame da WebCam di Sardegna Clima)
Un crollo delle temperature annunciato, che aveva portato anche all’emanazione di un avviso di allerta meteo da parte della Protezione civile: le condizioni di instabilità resisteranno fino alla mattinata di sabato. 

La temperatura più bassa registrata nella notte appena trascorsa dalla rete delle centraline di rilevamento dell’Arpas arriva da Gavoi: – 3.3 gradi. 

Secondo le previsioni, per domani si attende «cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso a partire dai 600 metri fino alla mattinata. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio».

