Tamponamento a catena e traffico in tilt sulla strada in direzione Muros. Tre auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in una delle curve alla periferia del paese.

Il bilancio dell’incidente, accaduto questa mattina poco prima delle 8, è di due persone ferite, due donne soccorse dagli operatori sanitari del 118 e trasferite all’ospedale civile del Santissima Annunziata di Sassari.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto una pattuglia della polizia stradale per i rilievi e la viabilità. Il traffico, rimasto bloccato a lungo, è stato deviato nelle bretella in direzione Ossi.

