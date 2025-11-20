Crollo delle temperature, con neve in vista, in Sardegna. E arriva anche l’avviso della Protezione civile.

Il bollettino fa sapere che a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 21 novembre, e fino alla mattina di dopodomani (sabato) si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 700 m, con cumulati al suolo di pochi cm al di sotto dei 1000 metri».

Le nevicate, stando alle previsioni, «potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense nelle aree del Marghine-Goceano, Limbara e Linas».

