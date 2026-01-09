Le accuse per un 58enne di Ozieri erano pesanti. Maltrattamenti continui contro i genitori che avrebbero raggiunto l’apice, nell’aprile dello scorso anno, e nella casa del padre e della madre. A scatenare la furia dell’uomo, secondo le contestazioni, sarebbe stato l’invito per le feste dei nonni rivolto alla figlia dell’imputato.

E questi, dopo aver inviato alcuni messaggi whatsapp al padre, nonostante stessero nella stessa casa, l’avrebbe raggiunto in cucina per poi sputargli in faccia e lanciargli contro dei tranci di pizza.

I genitori avevano sporto denuncia e si era giunti al processo, che si è concluso ieri in tribunale a Sassari dove l’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Pinna Parpaglia, è stato assolto dalla giudice Valentina Nuvoli perché il fatto non sussiste.

© Riproduzione riservata