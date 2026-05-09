Il centro storico di Sorso si tinge dei colori della Primavera. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, le piazze e le vie, nel cuore del paese della Romangia, si trasformeranno in un grande giardino a cielo aperto in occasione della nuova edizione di “Sorso in Fiore”.

L’evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione Banco di Sardegna, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del cartellone “Primavera in Romangia”, il programma di eventi dedicato alla valorizzazione delle eccellenze, delle tradizioni e dell’accoglienza del territorio durante la stagione primaverile.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà concentrato tra piazza Marginesu e piazza Garibaldi, recentemente interessate da un importante intervento di riqualificazione urbana. Piazza Marginesu sarà animata da spettacolari allestimenti floreali, installazioni artistiche e bolle di sapone giganti, creando un’atmosfera magica pensata per regalare ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente. “Sorso in Fiore nasce per valorizzare il comparto florovivaistico e la floricoltura attraverso installazioni che animeranno le piazze centrali della città. Saranno giornate di aggregazione accompagnate da musica, animazione e momenti di condivisione pensati per tutte le età”, dichiara l’Assessore alla cultura e al turismo Federico Basciu.

Sorso in Fiore rappresenta un appuntamento che mette insieme cultura dell’accoglienza, vivibilità urbana e capacità di attrarre visitatori, contribuendo allo stesso tempo a sostenere le attività economiche e produttive locali. La manifestazione proporrà inoltre laboratori, musica dal vivo e uno spazio dedicato all’enogastronomia locale, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere il centro storico e i suoi scorci più suggestivi in una veste completamente rinnovata.

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