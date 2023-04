È arrivata nel tardo pomeriggio di oggi al porto canale di Cagliari la nave New Amsterdam, partita sette giorni fa dal porto tedesco di Emden: a bordo numerosi mezzi militari destinati ad alimentare l'esercitazione Noble Jump della Nato, che prenderà il via domani nei poligoni della Sardegna. In rada c’è anche la Ark Germania.

Prevedibile che nelle prossime ore e nei giorni a seguire proseguiranno i passaggi delle colonne sulle strade che portano verso il Sulcis, al poligono di Capo Teulada, dove è stata allestita la gigantesca base per ospitare i circa 3mila soldati che saranno impegnati nell’addestramento.

Le operazioni preparatorie si sono svolte fino a oggi. Si entra nel vivo da domani, 27 aprile, fino al 14 maggio. A coordinare le operazioni sarà il Il Joint Force Command della Nato di Napoli.

La Noble Jump, si legge in una nota diramata nel pomeriggio, «fornisce difesa collettiva e una rapida risposta militare alle crisi emergenti».

Il capitano della Marina William Urban, Chief Public Affairs del Jfc di Napoli, assicura: «L'esercitazione Noble Jump 23 dimostra che la Nato è unita, pronta e disposta a difendere gli alleati. È un’affermazione della nostra determinazione e delle nostre capacità».

