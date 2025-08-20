Sarà eseguita lunedì l’autopsia sul corpo di Valeria Sollai, la 62enne morta nella notte tra lunedì e martedì al Policlinico di Monserrato, dove era ricoverata in Rianimazione dalla fine di luglio. La donna, secondo quanto ipotizzano gli investigatori, si sarebbe intossicata dopo aver consumato un panino con guacamole alla Fiesta latina di Monserrato, risultato contaminato da botulino. Lei è la seconda vittima dopo Roberta Pitzalis, morta lo scorso 8 agosto al Businco di Cagliari.

La famiglia della vittima intanto nominerà un perito di parte, per chiarire le circostanze del decesso. I parenti, ancora molto turbati, sottolineano come le condizioni di Valeria sembrassero in netto miglioramento: lunedì sera, raccontano, si parlava perfino di un possibile trasferimento in riabilitazione. Poi, nelle ore successive, l’improvviso peggioramento e il decesso.

L’autopsia dovrà stabilire se la morte sia stata causata direttamente dall’intossicazione alimentare o se abbiano avuto un ruolo complicanze sopraggiunte durante il ricovero. Valeria Sollai lascia il marito, Angelo Aru, e un figlio, Alessandro, carabiniere in servizio in Campania.

