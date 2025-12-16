Natale, biglietti aerei introvabili: il Linate-Cagliari nella lista neraIeri dallo scalo milanese era impossibile volare anche verso Olbia nelle fasce serali. Idem da Roma, sia verso Cagliari che verso la Gallura
Nessun volo disponibile per la giornata di ieri, e biglietti introvabili anche per i giorni 20, 21, 22 e 23. È il Linate-Cagliari sotto le feste, tratta finita dagli inizi del mese nella lista nera nazionale stilata da Adiconsum.
I viaggi impossibili valgono sia per i residenti in Sardegna sia per i turisti e i lavoratori che non vivono nell’Isola. Con una differenza: i primi, quando c’è posto, pagano la canonica cifra di 84,58 euro, mentre i secondi devono sborsare sino a 239,99 euro. In più è ridottissima la disponibilità di fasce orarie: il 18 dicembre, per esempio, l’unico volo non al completo è quello delle 16.
Ieri da Linate era impossibile volare anche verso Olbia nelle fasce serali, è risultato da una simulazione fatta alle 19. Idem da Roma, sia verso Cagliari che verso la Gallura. Insomma, tanti disservizi e sempre il rischio che sardi e non residenti debbano fare i conti con questo isolamento per altri tre mesi, considerando in primavera il decollo della nuova Continuità.
