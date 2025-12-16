Nessun volo disponibile per la giornata di ieri, e biglietti introvabili anche per i giorni 20, 21, 22 e 23. È il Linate-Cagliari sotto le feste, tratta finita dagli inizi del mese nella lista nera nazionale stilata da Adiconsum.

I viaggi impossibili valgono sia per i residenti in Sardegna sia per i turisti e i lavoratori che non vivono nell’Isola. Con una differenza: i primi, quando c’è posto, pagano la canonica cifra di 84,58 euro, mentre i secondi devono sborsare sino a 239,99 euro. In più è ridottissima la disponibilità di fasce orarie: il 18 dicembre, per esempio, l’unico volo non al completo è quello delle 16.

Ieri da Linate era impossibile volare anche verso Olbia nelle fasce serali, è risultato da una simulazione fatta alle 19. Idem da Roma, sia verso Cagliari che verso la Gallura. Insomma, tanti disservizi e sempre il rischio che sardi e non residenti debbano fare i conti con questo isolamento per altri tre mesi, considerando in primavera il decollo della nuova Continuità.

L’articolo completo sull’Unione Sarda in edicola e sull’app L’Unione Digital

© Riproduzione riservata