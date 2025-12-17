Non esistono più i last minute di una volta, quando le compagnie con gli aerei vuoti mettevano a disposizione biglietti a prezzi stracciati e valeva la pena correre il rischio di prenotare all’ultimo momento.

Oggi per i ritardatari è un salasso. Soprattutto per i sardi, che non hanno molte opzioni a disposizione per raggiungere l’Isola. I prezzi sono fuori controllo, denuncia Adiconsum Sardegna, che ieri ha svolto un’indagine sul portale Skyscanner.

La tratta più “calda” è la Linate-Cagliari: biglietti introvabili e costo che sfiora gli 800 euro partendo il 20 dicembre e tornando il 6 gennaio. Spesa minima di 523 euro per Bologna-Alghero, 404 euro per volare da Pisa a Cagliari e ritorn, 377 da Bologna a Cagliari, 372 da Venezia a Cagliari.

«Chi, per qualsiasi motivo, si ritrova solo oggi a dover compare un volo per raggiungere la Sardegna a Natale, si scontra con tariffe del tutto fuori controllo – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Tutto dovuto al famigerato algoritmo utilizzato dalle compagnie aeree per far salire le tariffe in occasione dei maggiori spostamenti degli italiani, un fenomeno odioso su cui l’Antitrust dovrà pronunciarsi entro fine anno ma per il quale ha già annunciato che, con la normativa attualmente in vigore, non emergono pratiche commerciali scorrette».

Vargiu chiede l’approvazione di una normativa che «disciplini e impedisca che le tariffe vengano stabilite con un algoritmo».

Ecco i prezzi minimi riscontrati dall’associazione.

Bologna-Alghero (21 dicembre-5 gennaio) da 523 euro

Pisa-Cagliari (22 dicembre-5 gennaio) da 404 euro

Bologna-Cagliari (21 dicembre-6 gennaio) da 377 euro

Venezia-Cagliari (22 dicembre-5 gennaio) da 372 euro

Torino-Cagliari (23 dicembre-5 gennaio) da 339 euro

Roma-Alghero (20 dicembre-6 gennaio) da 290 euro

Milano-Alghero (20 dicembre-6 gennaio) da 285 euro

Milano-Cagliari (24 dicembre-6 gennaio) da 279 euro (fino ad un max di 795 euro da Linate)

Verona-Cagliari (23 dicembre-5 gennaio) da 257 euro

Torino-Olbia (24 dicembre-5 gennaio) da 234 euro

