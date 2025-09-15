Momenti di paura oggi a Villacidro e Fordongianus per due incendi divampati rispettivamente in un capannone e in un’abitazione. Il primo rogo è stato registrato intorno alle 14, quando la Sala Operativa del Comando di Cagliari ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incendio in un capannone nella zona industriale di Villacidro. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento di Sanluri, supportata dall’autobotte. Le fiamme hanno coinvolto mezzi d’opera e attrezzature, ma la squadra ha lavorato con tempestività per circa due ore, evitando danni maggiori. Sono state avviate indagini per accertare le cause del rogo.

Poco più tardi, intorno alle 17, a Fordongianus un incendio ha interessato un’abitazione. Grazie al pronto intervento di un capo squadra libero dal servizio, le fiamme non si sono propagate e all’arrivo dei colleghi dal Distaccamento di Abbasanta l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, i proprietari non si trovavano in casa. Anche in questo caso sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio.

