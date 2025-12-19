Il Brotzu sblocca le risorse perequative per i mediciIn pagamento con la busta paga di dicembre le somme riferite al 2023
La direzione dell'Arnas Brotzu, in collaborazione con le organizzazioni sindacali provvederà alla liquidazione, ai medici e ai dirigenti sanitari non medici dell'azienda, delle risorse perequative relative all'anno 2023, che confluiranno nella busta paga di dicembre 2025.
«Un importante risultato, tanto atteso, che restituisce equità retributiva e riconosce il valore professionale di chi ogni giorno assicura cure, assistenza e qualità dei servizi in uno dei presidi strategici della sanità pubblica sarda», si legge in una nota dell'azienda.
«Si tratta di un segnale forte e concreto al personale dell'Azienda», commenta il commissario straordinario del Brotzu, Maurizio Marcias, «Parliamo di professionisti che, con grande senso di responsabilità, garantiscono quotidianamente il diritto alla salute dei cittadini. È una soddisfazione poter riconoscere ai professionisti sanitari ciò che spetta loro: sono il cuore pulsante di un sistema chiamato ogni giorno ad affrontare sfide complesse. Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta un passaggio fondamentale di un percorso che pone al centro l'attenzione verso il personale e il suo benessere organizzativo».
(Unioneonline)