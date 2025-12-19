Arzachena, una settimana ricca di eventi al villaggio di Natale in piazza RisorgimentoDomenica il prestigiatore Andrea Paris, vincitore di “Tu sì que vales”
Da ieri 18 al 23 dicembre, piazza Risorgimento, nel centro storico di Arzachena, si trasforma nel cuore pulsante delle festività con l'apertura del Villaggio di Babbo Natale e del Grinch, un progetto pensato per far vivere ai residenti e ai turisti la magia natalizia tra intrattenimento, gastronomia e convivialità.
L’organizzazione è a cura di Magic Party. Alle serate collaborano l’Associazione Centro Commerciale Naturale centro storico, il Comitato Festa Patronale Arzachena Fidali 1986/2001 e il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena. Domani, 19 dicembre, sono in programma laboratori creativi dalle 16 alle 17, musica con DJ set e un suggestivo spettacolo del fuoco e luci a LED. Sabato 20 dicembre è dedicato alla fantasia con lo spettacolo "Elfi e fate nel bosco", e le performance di danza aerea, trampolieri, acrobati, oltre alle affascinanti "Farfalle luminose".
Domenica 21 dicembre è in agenda l’evento di punta della settimana. Dopo la tombolata animata, alle 18:00 salirà sul palco il prestigiatore e mentalista Andrea Paris, vincitore della trasmissione televisiva "Tú Sí Que Vales" 2020, per uno spettacolo di illusionismo imperdibile.
Lunedì 22 dicembre, il pomeriggio è dedicato ai più piccoli con il truccabimbi e lo spettacolo del clown. Il 23 dicembre si chiude all’insegna della tradizione e del sentimento. Alle ore 19:00, la piazza sarà invasa dalle voci del Coro Gospel per l'ultimo brindisi prima della Vigilia.