Da ieri 18 al 23 dicembre, piazza Risorgimento, nel centro storico di Arzachena, si trasforma nel cuore pulsante delle festività con l'apertura del Villaggio di Babbo Natale e del Grinch, un progetto pensato per far vivere ai residenti e ai turisti la magia natalizia tra intrattenimento, gastronomia e convivialità.

L’organizzazione è a cura di Magic Party. Alle serate collaborano l’Associazione Centro Commerciale Naturale centro storico, il Comitato Festa Patronale Arzachena Fidali 1986/2001 e il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena. Domani, 19 dicembre, sono in programma laboratori creativi dalle 16 alle 17, musica con DJ set e un suggestivo spettacolo del fuoco e luci a LED. Sabato 20 dicembre è dedicato alla fantasia con lo spettacolo "Elfi e fate nel bosco", e le performance di danza aerea, trampolieri, acrobati, oltre alle affascinanti "Farfalle luminose".

Domenica 21 dicembre è in agenda l’evento di punta della settimana. Dopo la tombolata animata, alle 18:00 salirà sul palco il prestigiatore e mentalista Andrea Paris, vincitore della trasmissione televisiva "Tú Sí Que Vales" 2020, per uno spettacolo di illusionismo imperdibile.

Lunedì 22 dicembre, il pomeriggio è dedicato ai più piccoli con il truccabimbi e lo spettacolo del clown. Il 23 dicembre si chiude all’insegna della tradizione e del sentimento. Alle ore 19:00, la piazza sarà invasa dalle voci del Coro Gospel per l'ultimo brindisi prima della Vigilia.

© Riproduzione riservata