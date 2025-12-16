Hanno riportato ustioni non gravi e una leggera intossicazione i due uomini che questo pomeriggio si trovavano a bordo del peschereccio avvolto dal fuoco mentre si trovava attraccato al molo Sant’Efisio, a Sa Perdixedda, nel porto di Cagliari.  

I due stavano effettuando un intervento di manutenzione quando è divampato l’incendio. 

Sul posto sono intervenute le squadre specialistiche del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, il nucleo nautico, la squadra di terra
del distaccamento  portuale e la Capitaneria di Porto.

L’incendio è stato domato in poco tempo,  evitando l’affondamento dell’imbarcazione e scongiurando la propagazione delle fiamme ai natanti vicini.

I due feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo. 

