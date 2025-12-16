Casteddu Christmas, il Natale della solidarietà passa dall’Unipol DomusSarà possibile donare un regalo nuovo, scelto con attenzione e cura
Un regalo può valere molto più di quanto sembri, soprattutto a Natale. È con questo spirito che torna Casteddu Christmas, l’iniziativa solidale pensata per portare un sorriso e un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà, grazie alla generosità dei cittadini.
Da oggi e fino al 20 dicembre, all’Unipol Domus, alle 10 alle 16, all’ingresso degli spogliatoi dello stadio sarà possibile donare un regalo nuovo, scelto con attenzione e cura.
Libri, giochi, passatempi, oggetti utili o qualcosa che possa scaldare: piccoli pensieri capaci di fare la differenza durante le festività natalizie.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Centro Coordinamento Cagliari Club, Cagliari Fan Club e Banco Alimentare.