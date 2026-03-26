I carabinieri di Villamar hanno arrestato in flagranza un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dai militari subito dopo essersi introdotto, in maniera illecita, all’interno dell'Istituto Comprensivo di Villamar.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 36enne avrebbe forzato l'accesso per poi dirigersi verso i distributori automatici della scuola, dai quali aveva rubato merendine e tramezzini. A seguito della vicenda, i carabinieri hanno deciso di estendere i controlli all’abitazione dell’individuo dove sono stati trovati un microscopio e altri oggetti didattici. Le verifiche immediate hanno permesso di ricondurre il materiale ad alcuni furti precedenti, sempre ai danni dello stesso plesso scolastico.

Una volta ricostruita la vicenda, l'uomo è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso il Tribunale di Cagliari per la celebrazione dell'udienza con rito direttissimo, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/n.s.)

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