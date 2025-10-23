Una squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanluri è intervenuta nell'area industriale del territorio di Villamar dove, nella notte tra mercoledì e giovedì, è divampato un incendio in un container compattatore per la raccolta di rifiuti indifferenziati.

In azione due automezzi e sette operatori che hanno spento le fiamme prima che potessero estendersi ulteriormente e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

(Unioneonline)

