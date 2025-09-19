Il Comune di Villacidro apre due bandi di selezione per l’assunzione di un operatore culturale a tempo determinato e parziale e di un responsabile amministrativo contabile a tempo parziale (18 ore) e determinato (12 mesi), da inserire nell’organico della Fondazione Giuseppe Dessì.

L’annuncio è sul sito del Comune.

Per il primo incarico: «In esecuzione della deliberazione del Comitato Direttivo, la Fondazione Giuseppe Dessì indice la selezione per l'assunzione di un Operatore Culturale, con contratto a tempo determinato (12 mesi) e parziale (18 ore), inquadrato secondo CCNL Federculture - Fascia II, Livello II».

Per il secondo: «In attuazione della deliberazione del Comitato Direttivo di cui al Verbale del 16/09/2025, la Fondazione Giuseppe Dessì promuove il presente avviso al fine di individuare un Responsabile amministrativo-contabile, con il compito di coordinare le attività amministrative, contabili e finanziarie della Fondazione, nonché la gestione del personale, assicurando il rispetto delle normative vigenti e la corretta esecuzione degli adempimenti previsti. La figura risponderà al Segretario generale e agli organi della Fondazione».

Per entrambi i ruoli la scadenza del bando è fissata al prossimo 16 ottobre.

(Unioneonline)

