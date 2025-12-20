Un uomo di 38 anni, disoccupato e residente a Gonnosfanadiga, è stato arrestato oggi dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nel corso di un ordinario servizio di controllo in località Santa Severa.

I militari hanno notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo che, alla vista della pattuglia, si è liberato rapidamente di due involucri in carta stagnola. Recuperato il materiale, i carabinieri hanno accertato che si trattava di hashish per un peso complessivo di 3,82 grammi.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire anche 36 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, elemento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati infatti trovati ulteriori 71 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza.

Ricostruito il quadro indiziario, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è stato portato in caserma e, al termine delle formalità di rito, posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/Fr. Me.)

