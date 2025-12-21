I carabinieri della stazione di Serramanna hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di un pensionato di 74 anni residente in paese, ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori, minaccia e maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata a seguito della querela sporta da una donna che aveva segnalato una lunga e persistente escalation di condotte vessatorie poste in essere dall’ex compagno: dagli accertamenti è emerso un quadro di reiterati comportamenti molesti e persecutori, che si sono protratti nel tempo, attraverso pedinamenti, appostamenti e insistenti contatti telefonici.

Alla luce degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, nonché il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo.

