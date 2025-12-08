Un 57enne del posto è stato arrestato dai carabinieri di Gonnosfanadiga durante un servizio di controllo nelle campagne svolto ieri.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di una doppietta calibro 16 che non risulta denunciata e per la quale non avrebbe avuto alcuna autorizzazione al porto o alla detenzione.

Durante la verifica, i militari avrebbero rinvenuto anche un coltello a serramanico lungo oltre 20 centimetri. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di recuperare quasi novanta cartucce da caccia, sia a pallini sia a pallettoni.

Armi e munizioni sono state sequestrate e repertate. Al termine delle procedure di rito, il 57enne è stato accompagnato nella propria abitazione e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per la mattinata di domani.

