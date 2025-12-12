Incidente tra due auto nella mattinata di venerdì nella zona di Sant’Antonio di Santadi, frazione di Arbus.

Si è trattato di un tamponamento e sul posto è intervenuto il personale del 118. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in condizioni gravi: è stato trasferito all’ospedale Brotzu a bordo dell’elicosoccorso per trauma cranico e toracico.

Il secondo meno grave, invece, è stato accompagnato in ambulanza ad Oristano in codice giallo.

Roberto Carta

