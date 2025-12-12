l’incidente
12 dicembre 2025 alle 09:47
Arbus, scontro fra auto: due feriti, uno è in gravi condizioniLa collisione nella frazione di Sant’Antonio di Santadi. Un uomo trasportato d’urgenza in elicottero al Brotzu di Cagliari
Incidente tra due auto nella mattinata di venerdì nella zona di Sant’Antonio di Santadi, frazione di Arbus.
Si è trattato di un tamponamento e sul posto è intervenuto il personale del 118. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in condizioni gravi: è stato trasferito all’ospedale Brotzu a bordo dell’elicosoccorso per trauma cranico e toracico.
Il secondo meno grave, invece, è stato accompagnato in ambulanza ad Oristano in codice giallo.
Roberto Carta
