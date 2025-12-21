Una donna di 75 anni, Greca Segura, è stata investita a Samassi nei pressi del ponte sul fiume Mannu, all’incrocio tra via Roma e via Gobetti.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista l’avrebbe investita mentre attraversava la strada.

La 75enne ha riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento e, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Resta ricoverata al Brotzu per ulteriori accertamenti.

Sull’accaduto sono in corso le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

