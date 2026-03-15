Ubriaco al volante, portava con sé mezzo grammo di cocaina e un coltello.

Si è conclusa con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e porto di armi o oggetti atti ad offendere la serata di un trentunenne fermato dai carabinieri in via Gonnosfanadiga, a Villacidro.

L’etilometro ha rivelato un tasso di alcol nel sangue tre volte superiore al limite di legge. Il forte nervosismo mostrato dall’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche con una perquisizione. Da una tasca è spuntata la cocaina, ma anche un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di oltre 23 centimetri.

Risultato: patente ritirata, auto sequestrata e denuncia.

© Riproduzione riservata