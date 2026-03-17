Usava il muro esterno di una casa disabitata come deposito della cocaina, nascondendo tra le fessure le dosi destinate ai clienti. Per questo un 22enne di Serramanna è stato arrestato dai carabinieri. Il blitz è scattato nella notte, al termine di un’attenta e prolungata attività di osservazione del territorio condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, in stretta collaborazione con le Stazioni di Serrenti e Barumini.

L'operazione è l'epilogo di un'articolata indagine info-investigativa. Da diverse settimane, infatti, gli investigatori dell'Arma avevano notato un anomalo e continuo viavai di persone, spesso a bordo di biciclette elettriche o monopattini, vicino a una casa disabitata nel centro del paese. Da qui la decisione di predisporre mirati servizi di appostamento.

L'intuizione si è rivelata vincente quando i Carabinieri hanno notato un giovane arrivare in sella a una bici elettrica. L'uomo si è avvicinato al muro di recinzione della casa abbandonata e, con mossa fulminea, ha estratto un involucro da un foro sulla parete. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che potesse allontanarsi. Il pacchetto appena recuperato è risultato contenere 15 grammi di cocaina.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di ispezionare accuratamente l'intera recinzione, scoprendo un deposito a cielo aperto: all'interno di altri due fori ricavati nel muro, erano stati abilmente occultati ulteriori nove involucri, contenenti complessivamente oltre 435 grammi della medesima sostanza. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 8 grammi di marijuana e la somma in contanti di circa 415 euro, ritenuta verosimile provento dell'attività illecita.

Il giovane, terminate le formalità di rito, è stato arrestato e portato in carcere a Uta.

(Unioneonline/v.f.)

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