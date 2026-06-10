l’incidente
10 giugno 2026 alle 13:29
Schiacciato dal trattore in campagna a Siddi: è graveIl ferito ha riportato gravi lesioni a una gamba: elisoccorso in volo
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Infortunio sul lavoro, questa mattina, in un’azienda agricola di Siddi. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe stato schiacciato da un trattore riportando gravi lesioni a una gamba.
Immediato l’allarme con l’intervento delle ambulanze del 118. È stato chiamato anche l’elisoccorso.
Le condizioni del ferito sono gravi.
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