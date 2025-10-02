I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, supportati dai colleghi della Stazione di San Gavino Monreale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto per furto aggravato un 19enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, già protagonista di due precedenti episodi verificatisi il 3 e il 24 settembre scorsi, quando era stato sorpreso mentre sottraeva denaro dalle cassette delle offerte della chiesa del Sacro Cuore, è stato questa volta intercettato in via XXVII Febbraio.

Armato di un piccone, aveva danneggiato un distributore automatico di bevande e snack, impossessandosi di 114 euro in monete di vario taglio. L’allarme dell’apparecchiatura, scattato immediatamente, ha consentito ai militari di intervenire in pochi minuti.

Il giovane è stato così bloccato e l’intero incasso recuperato e poi restituito all’avente diritto.

Gli strumenti da scasso utilizzati sono stati sottoposti a sequestro. Il 19enne è invece stato posto agli arresti domiciliari.

