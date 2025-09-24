È stato nuovamente sorpreso dai carabinieri, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza, il 19enne che nei mesi scorsi era già stato fermato per una serie di furti nella chiesa del Sacro Cuore di Gonnosfanadiga.

Il giovane era stato ripreso mentre rubava le offerte destinate al sostentamento della comunità, e colto in flagrante dai militari era stato poi rimesso in libertà nell’immediatezza per la tenuità del fatto, dopo aver restituito al parroco la modesta somma sottratta.

Tuttavia, nonostante il primo arresto, i furti non si sono fermati. E nella serata di ieri, a seguito dell’ennesima segnalazione del parroco, i carabinieri hanno predisposto un nuovo servizio di osservazione che ha consentito di sorprendere nuovamente il 19enne nell’atto di forzare altre cassette delle offerte, riuscendo ad appropriarsi di oltre 130 euro in banconote e monete, subito recuperati e restituiti al sacerdote.

Questa volta, terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata