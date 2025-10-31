Un operaio è ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Villacidro.

Stando alle prime informazioni l’uomo sarebbe caduto da vari metri d’altezza mentre era impegnato su un’impalcatura o su un macchinario.

Nell’impatto ha riportato dei seri traumi: per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’elicottero dell’Areus, che lo ha trasferito al Brotzu.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Villacidro.

GLI AGGIORNAMENTI: LEGGI

© Riproduzione riservata