È ricoverato in prognosi riservata l’operaio che venerdì mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella zona industriale di Villacidro.

Si tratta di un giovane di 26 anni, dipendente di una ditta locale. Secondo una prima ricostruzione, era impegnato in un’attività di pulizia presso un deposito commerciale, quando avrebbe accidentalmente poggiato un piede su un pannello in vetroresina che, cedendo sotto il suo peso, lo ha fatto precipitare nel vuoto da un’altezza di circa sette metri. L’impatto gli ha causato gravi traumi.

Dopo tempestivo intervento dei soccorritori, il giovane è stato stabilizzato e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Villacidro e il personale dello SPRESAL dell’ASL competente, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro.

