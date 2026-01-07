Le liste d'attesa per le visite delle commissioni di invalidità civile nel Medio Campidano sono state completamente azzerate. A confermarlo è la presidente della Regione, Alessandra Todde, nella sua qualità di assessore ad interim della Sanità.

«Lo avevamo anticipato alcune settimane fa e oggi lo confermiamo con soddisfazione: le liste d'attesa per le commissioni di invalidità civile nel Medio Campidano sono state eliminate», ha dichiarato Todde.

In questi mesi di riunioni e sopralluoghi «abbiamo affrontato uno dei nodi più critici della ASL del territorio: attese interminabili per il riconoscimento dell'invalidità civile».

La situazione di partenza era particolarmente grave: circa 10.500 persone risultavano in lista d'attesa, con tempi di convocazione che si protraevano per mesi, in alcuni casi per anni. «Parliamo di una condizione con pesantissime ricadute sociali», ha sottolineato la Presidente, «dietro ogni pratica ci sono persone fragili e famiglie lasciate sole, private di un diritto essenziale che deve essere garantito in tempi rapidi e certi».

La presidente ha rivolto un ringraziamento anche ai consiglieri regionali del territorio «per la presenza costante e le segnalazioni», e soprattutto agli operatori sanitari, «autori di un lavoro straordinario».

