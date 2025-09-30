I Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato un 52enne di Tuili, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, perché trovato fuori dal Comune di residenza e in possesso di cinque coltelli a serramanico.

L’uomo è stato fermato proprio a Sanluri da una pattuglia impegnata in attività di controllo con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Serramanna, Gesturi e Nuraminis.

Nel corso dagli accertamenti è emerso che l’uomo non avrebbe dovuto trovarsi lì, mentre dalla perquisizione sono saltati fuori i cinque coltelli, con lame di diversa misura, comprese tra i 5,5 e gli 8 centimetri, oltre a una pinza e ad altri utensili atti ad offendere.

Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre il 52enne è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza, in attesa di comparire davanti al Giudice per il rito direttissimo.

(Unioneonline)

